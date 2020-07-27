Турниры ATP и WTA на территории Китая отменены до конца года

ATP и WTA отменили все турниры, которые должны были пройти осенью в Китае.

"Советский спорт" со ссылкой на пресс-службы ассоциаций сообщает, что данное решение было принято в связи с тем, что Главное управление спорта Китая до конца 2020 года запретило любые международные спортивные мероприятия на территории страны.

Таким образом, не состоятся турниры ATP в Чэнду и Чжухае, Пекине, «Мастерс» в Шанхае.

WTA не сможет провести соревнования в Наньчане, Гуанчжоу, Чжэньчжоу, Ухани, Пекине, итоговый турнир в Шэньчжэне и малый итоговоый турнир в Чжухае.