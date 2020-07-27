Турниры ATP и WTA на территории Китая отменены до конца года

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Теннисный сезон, прерванный из-за коронавируса, возобновится в августе.
ATP и WTA отменили все турниры, которые должны были пройти осенью в Китае.
"Советский спорт" со ссылкой на пресс-службы ассоциаций сообщает, что данное решение было принято в связи с тем, что Главное управление спорта Китая до конца 2020 года запретило любые международные спортивные мероприятия на территории страны.
Таким образом, не состоятся турниры ATP в Чэнду и Чжухае, Пекине, «Мастерс» в Шанхае.
WTA не сможет провести соревнования в Наньчане, Гуанчжоу, Чжэньчжоу, Ухани, Пекине, итоговый турнир в Шэньчжэне и малый итоговоый турнир в Чжухае.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 3 августа турниром в Палермо возобновится сезон WTA, а 14 августа в Вашингтоне - ATP.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей