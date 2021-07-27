Гимнастки из России впервые завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

Это Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. В общей сложности спортсменки набрали 169,528 балла. Серебро получила сборная США, а бронзу — команда Великобритании. На данный момент это шестая золотая медаль для России на Олимпиаде, сообщает «Коммерсант».
Теперь сборная России находится на четвертом месте в общем медальном зачете.
Напомним, российская команда по спортивной гимнастике завоевала золото в дисциплине «Командное многоборье» на Олимпийских играх. В команду также входит житель Екатеринбурга Давид Белявский.