Аршавин попробует себя в роли киноактера
27 августа 2010, 15:39СпортОльга
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Капитан сборной России и нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин в ближайшее время примет участие в съемках лирической комедии под названием "Я не Аршавин", сообщается на официальном сайта футболиста.
"Да, меня пригласили на роль одного из героев лирической спортивной комедии режиссера-сценариста Ильи Шиловского. Картина будет называться: "Я не Аршавин". Надеюсь, фильм состоится и понравится зрителям. По контракту я не могу разглашать детали и подробности фильма", - заявил Аршавин.
Как отмечает РБК, по задумке создателей, фильм "Я не Аршавин" станет первым полнометражным фильмом в России, который будет сниматься в формате 3D. Причем технологии этого формата предоставит российская компания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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