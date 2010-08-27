Аршавин попробует себя в роли киноактера

"Да, меня пригласили на роль одного из героев лирической спортивной комедии режиссера-сценариста Ильи Шиловского. Картина будет называться: "Я не Аршавин". Надеюсь, фильм состоится и понравится зрителям. По контракту я не могу разглашать детали и подробности фильма", - заявил Аршавин.