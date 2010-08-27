"Спутник" обеспечил себе место в финале турнира в Орске
27 августа 2010, 15:44СпортОльга
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Во второй день турнира, посвященного 275-летию Орска, хоккеисты "Спутника" встретились с питерским ВМФ. Матч прошел в упорной борьбе.
Первый период закончился со счетом 2:2. Как сообщает пресс-служба "Спутника", под занавес второго игрового отрезка нападающий Валентин Артамонов вывел "Спутник" вперед. Однако питерским морякам все же удалось отыграться, овертайм изменений не принес, и победитель определился в серии послематчевых буллитов.
Победный штрафной бросок исполнил капитан "Спутника" Яков Ищенко. В итоге "Спутник" набрал 5 очков и практически обеспечил себе место в финале.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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