"Спутник" обеспечил себе место в финале турнира в Орске

Первый период закончился со счетом 2:2. Как сообщает пресс-служба "Спутника", под занавес второго игрового отрезка нападающий Валентин Артамонов вывел "Спутник" вперед. Однако питерским морякам все же удалось отыграться, овертайм изменений не принес, и победитель определился в серии послематчевых буллитов.