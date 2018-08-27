Тагильские шахматисты завоевали три медали на первенстве области

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Юные спортсмены из Нижнего Тагила заняли два первых и одно третье место на первенстве области по шахматам.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
В соревновании принимали участие более 300 юных шахматистов в возрасте от 11 до 19 лет. Тагильчане привезут домой две золотые и одну бронзовую медали.
Среди юношей до 15 лет первое место занял Андрей Шатун. Александра Хомяк стала первой среди девушек в возрасте до 17 лет, а среди юных шахматисток до 19 лет бронзу взяла Алена Сувернева.
Всего на турнир приехали шахматисты из 27 городов региона.
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