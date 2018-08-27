Тагильский «Кристалл» занял второе место в кубке области по хоккею

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Команды юношей 2007 года рождения соревновались за кубок области по хоккею в ФОКе «Президентский» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
В Нижнем Тагиле в ФОКе «Президентский» состоялся кубок Свердловской области по хоккею среди юношей 2007 года рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Омска, Пышмы, Новоуральска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Тренерский состав смотрел за тем, какие были сделаны ошибки, над чем еще нужно работать, чтобы подготовиться к чемпионату. В этом году у них пройдут стыковые матчи для участия в российских соревнованиях, рассказал нижнетагильского клуба «Кристалл» Антон Артемьев.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Третье место выиграла команда «Медведи» из Омска. В финале сыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга и команда Нижнего Тагила «Кристалл».
В трех периодах «Автомобилист» выигрывал. В результате тагильский «Кристалл» занял второе место.
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