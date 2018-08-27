Тагильский «Кристалл» занял второе место в кубке области по хоккею

В Нижнем Тагиле в ФОКе «Президентский» состоялся кубок Свердловской области по хоккею среди юношей 2007 года рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Омска, Пышмы, Новоуральска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Тренерский состав смотрел за тем, какие были сделаны ошибки, над чем еще нужно работать, чтобы подготовиться к чемпионату. В этом году у них пройдут стыковые матчи для участия в российских соревнованиях, рассказал нижнетагильского клуба «Кристалл» Антон Артемьев.