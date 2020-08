В Нижнем Тагиле выберут лучшую собаку-защитника

В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Росиийской Кинологической Федерации по дисциплине Большой Русский Ринг, сообщили TagilCity.ru в СОО «Нижнетагильский клуб служебного собаководства».

По словам организаторов мероприятия, чемпионат проводится в два этапа. В каждом из них соревнуются спортсмены с собаками. В одной группе находятся новички, а во второй — спортсмены с высокой квалификацией и прошедшие квалификацию. Для новичков даются более простые задания. Собаки при этом ходят на поводке. Для тех, кто уже получил квалификацию, задания более сложные. Животные при этом ходят без поводка. В ходе чемпионата хозяевам предстоит показать, насколько хорошо их слушается собака, а также насколько она хороша в борьбе с одним, двумя и тремя фигурантами. Победители в группе прошедших квалификацию спортсменов становятся Чемпионами РКФ по дисциплине Большой Русский Ринг. Собака, которая дважды получит такой титул, считается чемпионом России по рабочим качествам. В нашем городе есть единственная такая собака. Это собака породы малинуа, воспитанием и подготовкой которой занималась спортсмен и судья по рабочим качествам — Наталья Бузина. Второй Чемпион РФ по рабочим качествам находится в городе Березники Пермского края, рассказывают организаторы. Мероприятие запланировано на 5 сентября в 9.30. Оно будет проходить на территории стадиона «Юпитер». Ранее в Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили ночные соревнования.

