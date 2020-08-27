В Нижнем Тагиле выберут лучшую собаку-защитника

В Нижнем Тагиле выберут лучшую собаку-защитника

Сегодня, 15:16СпортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Росиийской Кинологической Федерации по дисциплине Большой Русский Ринг, сообщили TagilCity.ru в СОО «Нижнетагильский клуб служебного собаководства».

По словам организаторов мероприятия, чемпионат проводится в два этапа. В каждом из них соревнуются спортсмены с собаками. В одной группе находятся новички, а во второй — спортсмены с высокой квалификацией и прошедшие квалификацию.

Для новичков даются более простые задания. Собаки при этом ходят на поводке. Для тех, кто уже получил квалификацию, задания более сложные. Животные при этом ходят без поводка.

В ходе чемпионата хозяевам предстоит показать, насколько хорошо их слушается собака, а также насколько она хороша в борьбе с одним, двумя и тремя фигурантами.

Победители в группе прошедших квалификацию спортсменов становятся Чемпионами РКФ по дисциплине Большой Русский Ринг. Собака, которая дважды получит такой титул, считается чемпионом России по рабочим качествам.

В нашем городе есть единственная такая собака. Это собака породы малинуа, воспитанием и подготовкой которой занималась спортсмен и судья по рабочим качествам — Наталья Бузина. Второй Чемпион РФ по рабочим качествам находится в городе Березники Пермского края, рассказывают организаторы.

Мероприятие запланировано на 5 сентября в 9.30. Оно будет проходить на территории стадиона «Юпитер».

Ранее в Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили ночные соревнования.

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