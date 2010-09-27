100 процентного результата добился «Спутник» в матче с «Мечелом»

Сначала Валентин Артамонов, получивший передачу от выигравшего вбрасывание Артема Романова, точно пробил из центра зоны. Увеличил преимущество Егор Рожков, добивавший шайбу в ворота, когда голкипер «Мечела» Эмиль Сафин находился в лежачем положении. Гости отыгрались в концовке второго периода, но еще до перерыва Владимир Севастьянов удачнореализовал численное большинство. До конца матча обе команды создали немало опасных моментов, но счет так и остался неизменным.