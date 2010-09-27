100 процентного результата добился «Спутник» в матче с «Мечелом»
27 сентября 2010, 15:34СпортОльга
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100 процентного результата добились хоккеисты «Спутника» в домашнем матче с челябинским «Мечелом». На 25-й минуте подопечные Алексея Ждахина вели в счете 2:0.
Сначала Валентин Артамонов, получивший передачу от выигравшего вбрасывание Артема Романова, точно пробил из центра зоны. Увеличил преимущество Егор Рожков, добивавший шайбу в ворота, когда голкипер «Мечела» Эмиль Сафин находился в лежачем положении. Гости отыгрались в концовке второго периода, но еще до перерыва Владимир Севастьянов удачнореализовал численное большинство. До конца матча обе команды создали немало опасных моментов, но счет так и остался неизменным.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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