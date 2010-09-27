Аквалангист из Новой Зеландии установил новый мировой рекорд
27 сентября 2010, 09:22СпортОльга
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30-летний спортсмен Дэвид Маллинз, задержав дыхание, проплыл под водой в бассейне 265 метров за четыре минуты, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Заплыв проходил недалеко от новозеландской столицы Веллингтон. Согласно условиям, спортсмен должен был плыть в открытой воде или бассейне в горизонтальном положении без посторонней помощи, используя только специальные плавники. Новый рекорд зафиксировали двое судей, специально приехавшие из Австралии.
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