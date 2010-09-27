Аквалангист из Новой Зеландии установил новый мировой рекорд

Заплыв проходил недалеко от новозеландской столицы Веллингтон. Согласно условиям, спортсмен должен был плыть в открытой воде или бассейне в горизонтальном положении без посторонней помощи, используя только специальные плавники. Новый рекорд зафиксировали двое судей, специально приехавшие из Австралии.