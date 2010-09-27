Тагильские студенты отметили День туризма на Голом камне

В этом году ребятам предложили два вида соревнований: ориентирование и туристическую дистанцию. Развлекательную туристическую веревочную трассупреодолевали 15 команд. Лучшими стали студенты Горно-металлургического колледжа Даниил Виноградов, Алексей Ильичев, Петр Кряжев и Владислав Земблицкий. На старт ориентирования вышли 35 человек. Им предстояло за час найти 5 контрольных пунктов. Но победители справились с этим испытанием за 20 минут. Среди девушек первой к финишу пришла Надежда Белова из педагогического колледжа, среди юношей - студент горно-металлургического колледжа Сергей Жуков. Его брат Игорь проявил олимпийскую выдержку, повредив на трассе ногу, но все же добежав дистанцию. Он финишировал третьим.