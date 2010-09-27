У Максима Газизова - серебро чемпионата России по боксу

В финале чемпионата тагильчанин встретился с действующим чемпионом Европы Артемом Чеботаревым из Московской области. В первом и третьем раундах бой получился равным, но в середине схватки Газизов пропустил несколько ударов, которые и решили исход поединка в пользу соперника. Тем не менее Максим дошел до финала национального первенства во второй раз подряд и подтвердил, что является одним из сильнейших боксеров страны.