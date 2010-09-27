У Максима Газизова - серебро чемпионата России по боксу
27 сентября 2010, 16:14СпортОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представитель спортклуба «Спутник» Максим Газизов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по боксу. В полуфинале ученик Александра Малышева победил двукратного чемпиона мира среди юношей Дмитрия Бивола из Санкт-Петербурга – 3:0.
В финале чемпионата тагильчанин встретился с действующим чемпионом Европы Артемом Чеботаревым из Московской области. В первом и третьем раундах бой получился равным, но в середине схватки Газизов пропустил несколько ударов, которые и решили исход поединка в пользу соперника. Тем не менее Максим дошел до финала национального первенства во второй раз подряд и подтвердил, что является одним из сильнейших боксеров страны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей