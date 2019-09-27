В Екатеринбурге зимой пройдёт чемпионат мира по бальным танцам

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21 декабря в Екатеринбурге на площадке конгресс-центра откроется чемпионат мира по бальным танцам, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
На соревнования приедут участники из 19 стран: Австрии, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Тайваня, США, Франции, Финляндии, Украины, Хорватии, Японии. Танцевальные пары уже начали регистрацию на чемпионат.
Это масштабное, красивое и увлекательное событие может стать серьезным импульсом для развития танцевального искусства на территории региона,подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Часть билетов для участников танцевального движения Свердловской области будет распространена бесплатно.
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