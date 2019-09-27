В Екатеринбурге зимой пройдёт чемпионат мира по бальным танцам

На соревнования приедут участники из 19 стран: Австрии, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Тайваня, США, Франции, Финляндии, Украины, Хорватии, Японии. Танцевальные пары уже начали регистрацию на чемпионат.

Это масштабное, красивое и увлекательное событие может стать серьезным импульсом для развития танцевального искусства на территории региона,подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.