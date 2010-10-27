Директор Международной федерации лыжного спорта осмотрит тагильские трамплины
27 октября 2010, 10:54Спорт
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29 октября тагильский комплекс трамплинов осмотрит директор Международной федерации лыжного спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, координатор Кубка Мира по этому виду спорта Вальтер Хоффер.
Австрийца будут сопровождать представители российской Федерации попрыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.Вальтер Хоффер ознакомится со строительством комплекса трамплинов ГОУСДЮШОР «Аист», которые в перспективе могут быть использованы дляпроведения крупных международных турниров.
После осмотра гости,а также председатель спорткомитета Нижнего Тагила иглава города обсудят вопросы проведения на тагильских трамплинахмеждународных соревнований.
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