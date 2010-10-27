Директор Международной федерации лыжного спорта осмотрит тагильские трамплины

Австрийца будут сопровождать представители российской Федерации попрыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.Вальтер Хоффер ознакомится со строительством комплекса трамплинов ГОУСДЮШОР «Аист», которые в перспективе могут быть использованы дляпроведения крупных международных турниров.