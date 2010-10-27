Тагильчанки чаще делают аборты, чем рожают
27 октября 2010, 15:23Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала 2010 года в Нижнем Тагиле было сделано более 4 тысяч абортов. Появились на свет 3,5 тысячи малышей.
За указанный период времени ушли из жизни более 4 тысяч тагильчан. Приэтом показатели рождаемости по сравнению с 2009 годом повысились, ачисло смертей понизилось. Однако смертность в 2010 году в нашем городевсе же превышает рождаемость: на 3,5 тысячи рождений приходится более 4тысяч смертей.
Среди причин смерти лидирующую позицию занимают болезни системыкровообращения (2276 тагильчан) и онкозаболевания (672 человек). Оттравм и отравлений в 2010 году скончались 415 жителей города, в томчисле в ДТП – 35.
Напомним, население Нижнего Тагила по данным на 2009 год составляет 374,5тыс. чел.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей