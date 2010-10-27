Тагильчанки чаще делают аборты, чем рожают

За указанный период времени ушли из жизни более 4 тысяч тагильчан. Приэтом показатели рождаемости по сравнению с 2009 годом повысились, ачисло смертей понизилось. Однако смертность в 2010 году в нашем городевсе же превышает рождаемость: на 3,5 тысячи рождений приходится более 4тысяч смертей.