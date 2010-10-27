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В Нижнем Тагиле, возможно, пройдет этап Кубка Мира по прыжкам с трамплинов в 2012 году
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле, возможно, пройдет этап Кубка Мира по прыжкам с трамплинов в 2012 году

27 октября 2010, 17:39СпортАнка
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