В Нижнем Тагиле, возможно, пройдет этап Кубка Мира по прыжкам с трамплинов в 2012 году
27 октября 2010, 17:39СпортАнка
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29 октября строящийся комплекс трамплинов на горе Долгая осмотрит директор Международной федерации лыжного спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Вальтер Хоффер.
Сопровождать его будет ведущий инженер компании «Rehau» Питер Ридель, создатель инновационной технологии намораживания лыжни разгона SKI-LINE. Технология Риделя, которая охлаждает зимнюю лыжню круглый год, поддерживает оптимальную температуру несмотря на капризы погоды. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в управлении по физической культуре и спорту, после осмотра комплекса эксперты примут решение о внесении Нижнего Тагила в календарь международных спортивных соревнований и проведении этапа Кубка Мира по прыжкам с трамплинов в 2012 году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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