Тагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта

Тагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта
Тагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта
Сегодня, 13:05СпортФото: Сергей Бестужев
Сергей Бестужев из Нижнего Тагила стал обладателем кубка Уральского Федерального округа по силовым видам спорта. Тагильчанин является неоднократным призером и победителем подобных конкурсов.

Соревнования проходили 23 октября в Невьянске. Нижний Тагил представлял 50-летний Сергей Бестужев, ветеран гиревого спорта. Об этом тагильчанин рассказал редакции TagilCity.ru.

Выступать было очень тяжело, не было целенаправленной подготовки к длинному циклу, предшествовал очень плотный график соревнований в Крыму, Афинах и там выступал в двоеборье, это толчок двух гирь и рывок одной гири, работа абсолютно другая, поделился чемпион с TagilCity.ru.

Фото:Сергей Бестужев

Одновременно с чемпионатом УрФО проходил Чемпионат мира по гиревому спорту в Будапеште.

Напомним, тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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