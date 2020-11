Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу с командой как минимум до окончания Евро-2020, который запланирован на лето следующего года.

– Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу, – сообщил источник в РФС. Напомним, сборная России не побеждает на протяжении шести матчей, в которых трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, сообщает «Советский спорт».

