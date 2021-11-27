Тагильчанка Кристина Прокопьева вошла в 30-ку лучших летающих лыжниц России

Тагильчанка Кристина Прокопьева вошла в 30-ку лучших летающих лыжниц России
Тагильчанка Кристина Прокопьева вошла в 30-ку лучших летающих лыжниц России
Сегодня, 12:21СпортФото: Страница Кристины Прокопьевой "ВКонтакте"
Четыре россиянки вошли в 30-ку сильнейших на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Нижнем Тагиле. Среди них тагильчанка Кристина Прокопьева, которая заняла 24 место.

Лучшей из российской женской сборной стала москвичка Ирина Аввакумова, она на 15 месте. Софья Тихонова из Санкт-Петербурга заняла 24 строку в турнире, а Александра Кустова из Магадана показала 30 результат, пишет «Тагильский рабочий».

Австрийка Марита Крамер стала победительницей на промежуточном этапе, она установила новый рекорд, прыгнув на 104,5 метра. На втором месте оказалась Эмма Клинец из Словении, на третьем — Сара Таканаси из Японии.

Напомним, делегация из Германии осталась недовольна условиями, созданными лыжникам, больным COVID-19 на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле. Больные были переведены в частную клинику Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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