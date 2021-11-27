Тагильские хоккеисты выйдут на лёд в составе команды «Лесоруб»

Хоккейных болельщиков из Нижнего Тагила ждёт рестайлинг любимого спорта — уже в эти выходные 27 и 28 ноября на льду сойдутся две команды, Среднего и Южного Урала. О том, какая игра ждёт зрителей, и что ждать от тагильского хоккея в будущем, рассказал TagilCity.ru директор команды «Лесоруб» Николай Луганский.

В Нижний Тагил возвращается хоккейный спорт — 27 и 28 ноября на арене Дворца Ледового спорта на Вагонке пройдут матчи Чемпионата России среди мужских студенческих команд по хоккею. На корте встретятся две команды: ХК «Лесоруб» при УГЛТУ и челябинский «Политехник» из ЮУрГУ. Этот матч ждут не только болельщики, но и сами спортсмены — в предсезонном турнире команда из Южного Урала всухую проиграла свердловчанам со счетом 4:0. По словам руководителя свердловской команды «Лесоруб» Николая Луганского, игра будет жесткой и «настоящей». Мы обещаем тагильчанам, что они увидят тот самый, настоящий хоккей. Спорт истинных мужчин. Будет адреналин, будет жарко, поделился с TagilCity.ru Николай Луганский. Николай Луганский, руководитель ХК "Лесоруб" Фото: tagilcity.ru «Лесорубы» пришли в Тагил не случайно — причин, чтобы играть в «Ледовом», по словам руководителя команды, несколько. В Нижнем Тагиле очень хорошая школа хоккея, отличная ледовая арена и болельщики, которые соскучились по играм. Можно сказать, что этот вид спорта получит так называемый «рестайлинг», рассказал редакции Николай Луганский. Видео: ХК "Лесоруб" В составе команды четыре выпускника школы тагильского хоккея — Макар Макаров, Александр Лебединец, Усмонджон Кахоров и Тимофей Загородников. Причем, тагильчан приглашают играть и на более высоком и профессиональном уровне. Загородников Тимофей нападающий №14 Фото: ХК "Лесоруб" У нас есть возможность помочь талантливым выпускникам тагильской школы хоккея попасть во взрослый хоккей. Студенческая лига — это, также, возможность продолжить играть тем, кто в силу разных обстоятельств не может продолжить заниматься спортом на постоянной основе. У нас есть игроки из КХЛ и «молодежки», приезжают со всей России. Мы даем возможность учиться и играть одновременно. Наши парни играют в лиге наравне с самыми сильными российскими командами, поделился руководитель «Лесорубов». В планах у команды — закрепиться в Нижнем Тагиле и наладить плодотворное сотрудничество с тагильскими спортсменами. Мы планируем обсудить проблемы обучения, трудоустройства и дальнейшего хоккейного развития тагильских ребят на базе нашего образовательного учреждения с промышленными гигантами — например, выделение целевых мест. В планах — остаться в Тагиле надолго, резюмировал Николай Луганский.

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