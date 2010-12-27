В юбилей своей большой победы Спутник играет с ангарским Ермаком
27 декабря 2010, 19:04СпортОльга
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В юбилей своей большой победы Спутник играет с ангарским Ермаком. 40 лет назад «Спутник» выиграл кубок РСФСР.
Участник финального матча за Кубок РСФСР Александр Вейнгардт, которыйсейчас тренирует «Спутник-98», вспоминает, что финальный матч проходил вГлазове, где играли с ленинградским «Динамо». Матч завершился вничью –3:3. После был назначен дополнительный период, и тагильчанам удалосьзабить два гола. Это был хороший подарок болельщикам к Новому Году,сказал Александр Вейнгардт.
Сегодня «Спутник» на своем льду встретится ссоседом по турнирной таблице – ангарским «Ермаком», отметили впресс-службе клуба. Начнется матч в 18.30.
29 декабря состоится матч скомандой «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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