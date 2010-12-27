В юбилей своей большой победы Спутник играет с ангарским Ермаком

Участник финального матча за Кубок РСФСР Александр Вейнгардт, которыйсейчас тренирует «Спутник-98», вспоминает, что финальный матч проходил вГлазове, где играли с ленинградским «Динамо». Матч завершился вничью –3:3. После был назначен дополнительный период, и тагильчанам удалосьзабить два гола. Это был хороший подарок болельщикам к Новому Году,сказал Александр Вейнгардт.