«Спутник» подарил болельщикам 5 побед подряд
Великолепный новогодний подарок преподнесли хоккеисты «Спутника» своим болельщикам, сотворив пятиматчевую беспроигрышную серию. Финальным аккордом уходящего года прозвучала победа в гостях над ижевской «Ижсталью».
Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», с этой командой тагильский клуб втекущем сезоне встречался уже в третий раз, первые два поединкавыиграли наши хоккеисты – 4:0 и 2:0. Не сказать, что на этот раз матчполучился зрелищным, собравшиеся болельщики обеих команд (поддержать«Спутник» приехали и представители фан-клуба «Спейс маньякс») увиделилишь одну заброшенную шайбу, и опять ситуация повторилась: «пострадали»ижевцы, а новый голкипер тагильчан Сергей Огурешников «вышел сухим изигры».
До Нового года «Спутник» проведет еще две тренировки и получитчетырехдневный отдых. Подготовку к следующим матчам команда начнет 3января. Первая игра 2012-го состоится 12 января с «Динамо» (г.Балашиха). Начало матча: 18.30.
Напоминаем, по причине участия ХК «Донбасс» (г. Донецк) в финалеКонтинентального Кубка матч «Спутник» - «Донбасс», назначенный на 10января 2012 года, перенесен на 3 марта 2012 года.
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