«Спутник» подарил болельщикам 5 побед подряд

Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», с этой командой тагильский клуб втекущем сезоне встречался уже в третий раз, первые два поединкавыиграли наши хоккеисты – 4:0 и 2:0. Не сказать, что на этот раз матчполучился зрелищным, собравшиеся болельщики обеих команд (поддержать«Спутник» приехали и представители фан-клуба «Спейс маньякс») увиделилишь одну заброшенную шайбу, и опять ситуация повторилась: «пострадали»ижевцы, а новый голкипер тагильчан Сергей Огурешников «вышел сухим изигры».