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Волейшу, шашкик, худбол, дзюдобол, самфут – новые виды спорта придуманы на конкурсе тренеров в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волейшу, шашкик, худбол, дзюдобол, самфут – новые виды спорта придуманы на конкурсе тренеров в Нижнем Тагиле

27 декабря 2011, 17:24Спорт
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