Волейшу, шашкик, худбол, дзюдобол, самфут – новые виды спорта придуманы на конкурсе тренеров в Нижнем Тагиле

В течение трех дней 13 тренеров-преподавателей муниципальных детско-юношеских спортивных школ состязались в профессиональном мастерстве. Перед участниками конкурса стояла задача не только презентовать себя и свою авторскую программу, но и показать уровень теоретических знаний, провести фрагмент открытого учебно-тренировочного занятия с использованием здоровьесберегающих технологий. Для участия в конкурсе было подано 13 заявок, до финальной части дошли 11 участников.

21 декабря конкурсантам было предложено 100 вопросов теоретического тура конкурса по определению уровня знаний по теории и методике спортивной тренировки, педагогике и спортивной психологии, нормативно-документационному обеспечению образовательного и воспитательного процессов в учреждениях дополнительного образования. Победителем теоретического тура стала тренер-преподаватель по волейболу ДЮСШ «Уралочка» Юлия Прошакова с суммой баллов 74.

22 декабря конкурсанты состязались в проведении фрагментов учебно-тренировочных занятий со здоровьесберегающей направленностью. Конкурсанты представили на суд жюри фрагменты занятий с использованием упражнений по профилактике травматизма и использованию болевых приемов, продемонстрировали средства спортивной тренировки для мотивации учеников и даже разыграли костюмированный спектакль по обучению учащихся отделения шашек наиболее красивым комбинациям под названием «Удар Наполеона».

Как отметили члены жюри, все участники показали, что они действительно профессионалы своего дела, любящие детей и целиком посвятившие себя выбранной профессии. Уровень выступлений участников был достаточно высок, определить тройку победителей было сложно до последнего момента.

23 декабря состоялась творческая часть конкурса в ходе которой конкурсанты представили самопрезентацию своей педагогической деятельности «Здравствуйте! Я Вам скажу…», участвовали в разминке, суть которой заключалась в знаниях пословиц на тему физкультуры и спорта и здорового образа жизни. Придумали новые виды спорта: волейшу, шашкик, худбол, дзюдобол, самфут – симбиоз двух видов спорта и обучали правилам и элементам нового вида спорта присутствующих в зале.

В следующем конкурсном задании конкурсантам предлагались две проблемные ситуации из школьной жизни. Им необходимо было решить педагогические задачи и предложить вариант действий для их конструктивного разрешения на основе личного опыта, знаний из области педагогики и психологии.

В заключении конкурсанты представили методико-практические проекты по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - «Новейшие идеи для нашей новой спортивной школы», где представили свое видение президентской инициативы.

На торжественной церемонии закрытия конкурса сертификат победителя был вручен тренеру-преподавателю по самбо ДЮСШ «Тагилстрой» Н. В. Пляшкуну; свидетельство за второе место и победу в номинации «Вдохновение и педагогическое мастерство» получил тренер-преподаватель ДЮСШ «Старт» Юдин В. В., свидетельство и победа в номинации «Искусство педагогического общения» присуждена молодому педагогу ДЮСШ «Юпитер» Гурину П. Н.

Жюри определило победителей в номинациях: