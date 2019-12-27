Вход на домашние матчи ХК «Спутник» в Нижнем Тагиле станет платным
Сегодня, 14:44СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 28 декабря вход на домашние игры тагильского ХК «Спутник» будет стоить 50 рублей, сообщается в официальной группе клуба в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мнения тагильчан касательно нововведения разделились — одни отметили, что не все болельщики захотят тратиться, а значит, трибуны поредеют. Другие, наоборот, заявили, что стоимость билета не так уж велика.
28 декабря на домашнем льду «Спутник» будет принимать «Синару» из Каменска-Уральского. Матч начнется в 17.00. Тагильская команда по результатам четырех матчей лидирует в чемпионате Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей