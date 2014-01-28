«Младшие» хоккеисты тагильского «Спутника» уступили нефтекамскому «Батыру» - 0:4 (ФОТО)

- Начало матча было напряженным, мы старались играть очень строго в обороне – и у нас получилось. Мы использовали ошибки, которые предоставил соперник, поэтому после первого периода нам немного дышалось легче. Если игру сравнивать с предыдущим матчем, то сегодня нас выручил вратарь. Третий матч, тем более на выезде – это всегда тяжело, поэтому результатом матча доволен, самой игрой – не совсем.

- Мы в очередной раз наступаем на одни и те же грабли. Начиная серию игр после длительного перерыва, раскачиваемся очень долго. Ошибаются те люди, которые вроде и не должны ошибаться, а они допускают такие грубейшие ошибки. Самое интересное, что «подчистить» и некому больше. Один ошибся, а рядом никого нет, кто бы мог исправить это дело. Проиграли по всем статьям - и в деловой борьбе, и в техническом плане. Особенно бросается в глаза, что команда соперников гораздо лучше владеет клюшкой. Постараемся разобрать матч и будем готовиться к встрече команды «Ижевская сталь».