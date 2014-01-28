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«Младшие» хоккеисты тагильского «Спутника» уступили нефтекамскому «Батыру» - 0:4 (ФОТО)
Сюжеты:
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«Младшие» хоккеисты тагильского «Спутника» уступили нефтекамскому «Батыру» - 0:4 (ФОТО)

28 января 2014, 09:25СпортCorey
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