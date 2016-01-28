«Старый соболь» исключён из участников Чемпионата России по баскетболу и заплатит штраф в 250 тысяч рублей

Российская федерация баскетбола сообщает о том, что из-за отказа от участия в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиге молодёжным составом «Старого соболя», в соответствии с регламентом Всероссийских соревнований по баскетболу, баскетбольный клуб «Старый соболь» исключается из соревнований Третьего дивизиона Суперлиги.

Кроме того, на него будет наложен штраф в 250 000 рублей.

Во всех оставшихся матчах Чемпионата, баскетболистам Нижнего Тагила будет засчитано поражение со счётом 0-20.

Баскетболистам Нижнего Тагила будет засчитано поражение со счётом 0-20 в тех матчах сезона, которые они ещё не сыграли.

TagilCity.ru напоминает о том, что в середине 90-ых баскетбольный клуб «Старый соболь» выступал в сильнейшем дивизионе страны и в сезоне 1996-1997 года был на 11 месте в рейтинге сильнейших баскетбольных клубов России.

Теперь всё это - дела давно минувших дней. В последнее время тагильчане играли в третьем дивизионе Суперлиги. То есть в лиге четвёртого уровня.