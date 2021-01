Российские теннисистки Софья Дмитриева и Алия Мардеева были пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Дмитриеву и Мардееву признали виновными в участии в двух подставных матчах в парном разряде. Из запрещено играть в теннис на профессиональном уровне, а также посещать любые официальные теннисные соревнования, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу Tennis Integrity Unit, антикоррупционной службы, которая вынесла наказания.

