Орлов считает, что Кокорин сможет проявить себя в «Фиорентине»
Об этом сообщает «Советский спорт».
«Есть два варианта – Кокорин там заиграет и не заиграет. Посмотрим. Всё зависит от Кокорина. Тренер его принимает, относится хорошо. Команда, как он сам сказал, приняла его хорошо. Ему хочется играть, это для него вызов.
Ставлю 51% против 49%, что у него пойдёт. Тем более хорошо, что он идёт в «Фиорентину», которая находится почти на дне таблицы. Он должен с ними подниматься наверх», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
Напомним, 29-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака».
Ранее сообщалось, что он заключил контракт до 2024 года, а сумма сделки составила 4,5 млн евро.