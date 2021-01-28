Орлов считает, что Кокорин сможет проявить себя в «Фиорентине»

Орлов считает, что Кокорин сможет проявить себя в «Фиорентине»

Вчера, 22:59СпортPhoto: pxhere.com
Российский комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переезд Александра Кокорина в итальянскую серию А.

Орлов считает, что Кокорин сможет проявить себя в «Фиорентине»

Об этом сообщает «Советский спорт».

«Есть два варианта – Кокорин там заиграет и не заиграет. Посмотрим. Всё зависит от Кокорина. Тренер его принимает, относится хорошо. Команда, как он сам сказал, приняла его хорошо. Ему хочется играть, это для него вызов.

Ставлю 51% против 49%, что у него пойдёт. Тем более хорошо, что он идёт в «Фиорентину», которая находится почти на дне таблицы. Он должен с ними подниматься наверх», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, 29-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака».

Ранее сообщалось, что он заключил контракт до 2024 года, а сумма сделки составила 4,5 млн евро.

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