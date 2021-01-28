Орлов считает, что Кокорин сможет проявить себя в «Фиорентине»

Ставлю 51% против 49%, что у него пойдёт. Тем более хорошо, что он идёт в «Фиорентину», которая находится почти на дне таблицы. Он должен с ними подниматься наверх», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».