Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

Сегодня, 22:18СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Кропинов стал призером первенства России по легкой атлетике.

Соревнование по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет прошло в Новочебоксарске, сообщает «Тагильский рабочий».

Воспитанник СШОР «Юпитер» Дмитрий Кропинов сумел завоевать «бронзу» в эстафете 4×400 метров в составе сборной Свердловской области. Также легкоатлет выполнил норматив кандидата в мастера спорта в личном зачете на дистанции 400 метров.

Photo:«Тагильский рабочий»

Напомним, 18 января стало известно, что 16-летний спортсмен из Нижнего Тагила Василий Козиянчук занял два первых места на первенстве УрФО по легкой атлетике.

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