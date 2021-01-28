Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

Воспитанник СШОР «Юпитер» Дмитрий Кропинов сумел завоевать «бронзу» в эстафете 4×400 метров в составе сборной Свердловской области. Также легкоатлет выполнил норматив кандидата в мастера спорта в личном зачете на дистанции 400 метров.