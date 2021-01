Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Кропинов стал призером первенства России по легкой атлетике.

Соревнование по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет прошло в Новочебоксарске, сообщает «Тагильский рабочий». Воспитанник СШОР «Юпитер» Дмитрий Кропинов сумел завоевать «бронзу» в эстафете 4×400 метров в составе сборной Свердловской области. Также легкоатлет выполнил норматив кандидата в мастера спорта в личном зачете на дистанции 400 метров. Photo: «Тагильский рабочий» Напомним, 18 января стало известно, что 16-летний спортсмен из Нижнего Тагила Василий Козиянчук занял два первых места на первенстве УрФО по легкой атлетике. Тагильский легкоатлет Василий Козиянчук стал победителем на первенстве УрФО

