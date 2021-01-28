Юные баскетболисты из Нижнего Тагила прошли в финал первенства России

Напомним, кикбоксеры из Нижнего Тагила завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек. В весовой категории до 42 килограмм все бои досрочно выиграла Елизавета Цыганова. Матвей Панарин завоевал «серебро», а Александр Дырнов — «бронзу».