Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в играх с Чили и Колумбией

Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в играх с Чили и Колумбией
Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в играх с Чили и Колумбией
Сегодня, 19:55СпортФото: pxhere.com
Это произойдет по причине отсутствия Месси.

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария назначен капитаном национальной сборной в играх с Чили и Аргентиной в рамках отбора к ЧМ-2022 из-за отсутствия звездного нападающего сине-белых Лионеля Месси. Нападающий продолжает восстанавливаться от последствий перенесенного коронавируса.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу сборной Аргентины.

Отметим, что накануне главный тренер Аргентины Лионель Скалони и его помощник также пропустят несколько матчей из-за инфекции.

Игра против Чили состоится 28 января в 03:15 по мск. Аргентинцы уже гарантировали себе попадание в мундиаль, в то время как чилийцы пребывают на шестом месте в группе с 16-ю очками

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