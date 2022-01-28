Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в играх с Чили и Колумбией

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария назначен капитаном национальной сборной в играх с Чили и Аргентиной в рамках отбора к ЧМ-2022 из-за отсутствия звездного нападающего сине-белых Лионеля Месси. Нападающий продолжает восстанавливаться от последствий перенесенного коронавируса.
Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу сборной Аргентины.
Отметим, что накануне главный тренер Аргентины Лионель Скалони и его помощник также пропустят несколько матчей из-за инфекции.
Игра против Чили состоится 28 января в 03:15 по мск. Аргентинцы уже гарантировали себе попадание в мундиаль, в то время как чилийцы пребывают на шестом месте в группе с 16-ю очками