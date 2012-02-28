Названы лучшие корты Нижнего Тагила

Из 16 хоккейных площадок и 3 катка члены комиссии конкурса выбрали лучшие объекты по пяти группам. Оценивались разные параметры кортов, такие как качество льда, наличие ворот, оградительной сетки, освещения и раздевалок, состояние бортов катков, оформление корта. Напомним, что при оценке также учитывалась доступность площадки для посещения.