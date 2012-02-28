Названы лучшие корты Нижнего Тагила
Подведены итоги городского конкурса «Лучшая хоккейная площадка и каток – 2012».
Из 16 хоккейных площадок и 3 катка члены комиссии конкурса выбрали лучшие объекты по пяти группам. Оценивались разные параметры кортов, такие как качество льда, наличие ворот, оградительной сетки, освещения и раздевалок, состояние бортов катков, оформление корта. Напомним, что при оценке также учитывалась доступность площадки для посещения.
В 1 группе среди специализированных хоккейных площадок:
1) корт МБОУ ДОД ДЮСАШ «Разведчик» (ул. Аганичева, 24);
2) корт МБОУ ДОД ДЮСАШ «Мечта» (ул. Лебяжинская, 15);
3) корт СП «Надежда» (ул. Вязовская, 11).
Во 2 группе среди дворовых хоккейных площадок:
1) корт (ул. Пархоменко, 122);
2) корт (ул. Тагилстроевская, 5);
3) корт (ул. Дружинина, 65).
В 3 группе среди хоккейных площадок предприятий, организаций, учреждений:
1) корт ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (ул. Ильича, 2а);
2) корт МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» (ул. Выйская, 53);
3) корт СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2) .
В 4 группе среди катков:
1) каток МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» (ул. Мира, 42а);
2) частное учреждение «Спортивный комплекс «Уралец» (ул. Металлургов, 1а);
3) каток ФКП «НТИИМ».
Помимо отдельных катков жюри оценивало также и целые районы. Лучшим из них был признан Ленинский. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 1 марта в 15.00 часов в ГДДЮТ.
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