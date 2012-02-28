В Нижнем Тагиле прошел 1 тур Чемпионата области по волейболу среди женщин

В нем принимают участие 8 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа, Богдановича, Ирбита, Новоуральска и Полевского. В Тагиле состоялось два матча, в одном из которых приняла участие наша команда. Правда, игра закончилась со счетом 1:3 в пользу соперников, екатеринбургской команды УрГАХА-«AVS-Групп». Эта команда выиграла также и матч с новоуральскими волейболистками со счетом 2:3.