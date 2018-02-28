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Отсчёт дней до ЧМ-2018 по футболу начнется в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отсчёт дней до ЧМ-2018 по футболу начнется в Екатеринбурге

28 февраля, 13:30Спорт
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