Отсчёт дней до ЧМ-2018 по футболу начнется в Екатеринбурге

Праздник начнется с массовой зарядки, которая пройдет в 13:30 в Историческом сквере. После нее гости мероприятия смогут принять участие в спортивных конкурсах и викторинах, также для гостей приготовлена развлекательная программа. Победители конкурсов в качестве призов получат сувениры с символикой ЧМ-2018 и атрибуты, которые могут понадобиться болельщику, сообщает «Облгазета».