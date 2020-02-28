Две тагильские дзюдоистки примут участие в первенстве России среди юниоров

Первенство России пройдет с 5 по 7 марта В Тюмени. Нижний Тагил будут представлять спортсменки, занявшие третье место на отборочных соревнованиях в Уральском федеральном округе Виктория Гринюк и Регина Киселева. Их тренером является Алексей Хамзин.