Две тагильские дзюдоистки примут участие в первенстве России среди юниоров
Сегодня, 10:48СпортФото: pixabay.com
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Две спортсменки их Нижнего Тагила из СШОР «Уралец» примут участие в первенстве России по дзюдо среди юниоров до 23 лет, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первенство России пройдет с 5 по 7 марта В Тюмени. Нижний Тагил будут представлять спортсменки, занявшие третье место на отборочных соревнованиях в Уральском федеральном округе Виктория Гринюк и Регина Киселева. Их тренером является Алексей Хамзин.
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