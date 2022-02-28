Более 1500 тагильских дошколят приняли участие в массовом забеге лыжников

Более 1500 тагильских дошколят приняли участие в массовом забеге лыжников
Более 1500 тагильских дошколят приняли участие в массовом забеге лыжников
Сегодня, 16:14СпортФото: Администрация Нижнего Тагила

Более 1500 тагильских дошкольников вышли на старт «Лыжни России»

Более 1500 дошкольников в Нижнем Тагиле приняли участие в массовом спортивном мероприятии «Лыжня России».

Соревнования проводились в минувшие выходные. Точкой сбора участников была спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». На старт «Лыжни России» вышли воспитанники сразу 128 тагильских детсадов.

Фото:Администрация Нижнего Тагила

Забеги проводились на фоне пандемии коронавируса. Поэтому, чтобы никто не заболел, организаторы разделили малышей на группы. И они стартовали в четко обозначенное время. Каждому присваивался порядковый номер ставилась не очень простая задача — пробежать по лыжне дистанцию в полкилометра.

Каждый из детей получал на финише сладкий подарок
Фото:Администрация Нижнего Тагила

Всего в забегах приняли участие более 1500 детей. Как отмечают в администрации Нижнего Тагила, это в 5 раз больше, чем в 2016 году, когда состоялся самый первый старт «Лыжни России» в городе.

В прошлом году, несмотря на сокращенный формат в связи с пандемией, было уже 1200 участников. В этом — почти 1500, рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Нижний Тагил — единственный город на Среднем Урале, где проводят массовые соревнования для самых маленьких спортсменов. Привлекая детей к спорту, мэрия стремится охватить и родителей. Регулярные занятия физкультурой- тагильчанам на пользу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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