Более 1500 тагильских дошколят приняли участие в массовом забеге лыжников

Соревнования проводились в минувшие выходные. Точкой сбора участников была спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». На старт «Лыжни России» вышли воспитанники сразу 128 тагильских детсадов.
Забеги проводились на фоне пандемии коронавируса. Поэтому, чтобы никто не заболел, организаторы разделили малышей на группы. И они стартовали в четко обозначенное время. Каждому присваивался порядковый номер ставилась не очень простая задача — пробежать по лыжне дистанцию в полкилометра.
Всего в забегах приняли участие более 1500 детей. Как отмечают в администрации Нижнего Тагила, это в 5 раз больше, чем в 2016 году, когда состоялся самый первый старт «Лыжни России» в городе.
В прошлом году, несмотря на сокращенный формат в связи с пандемией, было уже 1200 участников. В этом — почти 1500, рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Нижний Тагил — единственный город на Среднем Урале, где проводят массовые соревнования для самых маленьких спортсменов. Привлекая детей к спорту, мэрия стремится охватить и родителей. Регулярные занятия физкультурой- тагильчанам на пользу.