«Зенит» рулит не только в Питере, но в и Тагиле – в городе завершился турнир команд Любительской футбольной Лиги

О ходе турнира рассказал один из организаторов игр Любительского лиги Олег Мамонтов. По его словам, во втором матче, решавшем судьбу второго места турнира, встречались команды Сборная УВЗ и «Hard Team». Эта игра держала всех собравшихся в напряжении до последней секунды. В итоге победу одержала команда «Hard Team» со счётом 6:5 и обеспечила себе второе место.

По сравнению с предыдущим туром, состав Сборной УВЗ был изменён, сразу 4 игрока по разным причинам не смогли принять участие в решающем матче. Капитану команды (Никите Иванову) пришлось экстренно искать замены выбывшим игрокам. Тем не менее, команда держалась достойно до последних секунд матча отмечает Олег.

Лучшим бомбардиром турнира стал Артем Бибаев («Hard Team»). В трёх матчах он забил 11 мячей! Следом за ним в таблице лучших бомбардиров расположился Артём Шишов («Лебяга»), имея на своем счету 8 мячей в трёх матчах. На третьем месте - Иван Зудов («Зенит – НТ») с 6 мячами. В подарок лучшему бомбардиру достался футбольный мяч с автографами всех участников турнира. Лучшим вратарём был признан голкипер команды «Лебяга» Данил Салмин, который в качестве главного приза получил подарочный сертификат на посещение кинотеатра «Россия».

На фото – команда-победитель турнира «Зенит-НТ».