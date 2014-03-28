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Летающая лыжница Ирина Аввакумова – Чемпионка России. Сегодня тагильские трамплины решат судьбу Чемпиона (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летающая лыжница Ирина Аввакумова – Чемпионка России. Сегодня тагильские трамплины решат судьбу Чемпиона (ФОТО)

28 марта 2014, 11:25Спорт
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