Летающая лыжница Ирина Аввакумова – Чемпионка России. Сегодня тагильские трамплины решат судьбу Чемпиона (ФОТО)

Второе место взяла Александра Кустова (215,5), спортсменка из Магаданской области, а третье осталось за Анастасией Гладышевой (201) из Перми. Прекрасные летающие лыжницы теперь готовятся к командным соревнованиям, которые состоятся в ближайшие дни.

О точном времени говорить пока не приходится, потому что погодные условия переменчивы. Во время женских соревнований утром 27 марта установилось ясное небо, солнце и слабый ветер, а мужчинам вчерашним вечером не повезло. Зачетная попытка сначала была перенесена, а затем отменена вовсе.

Фотографии с сайта спортивной школы «Аист»

Кроме того, Дмитрий Гамилин, молодой лыжник из Красноярска, вчера серьезно упал – от сильного порыва ветра у него «повело» лыжу. Однако как рассказал Дмитрий TagilCity.ru, сейчас с ним все хорошо. На руку наложили гипс – растяжение связок. Юный спортсмен не отчаивается и признается, что ему не страшно прыгать даже после падений. Пожелаем ему здоровья!

В настоящее время на К-90 соревнуются мужчины за звание Чемпиона России. Результаты, остается надеяться, станут известны в ближайшее время.