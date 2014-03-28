В Нижнем Тагиле определился Чемпион России по прыжкам с трамплина. Им стал Михаил Максимочкин (ФОТО)

Итак, победителем стал Михаил Максимочкин (255,5 очков), спортсмен, представляющий Нижний Новгород. Он также защищал честь России в Сочи, однако после досадного падения на тренировке не вышел на старт. Однако это не помешало ему взять третье место на недавнем Континентальном Кубке в Нижнем Тагиле. Поздравляем Михаила!

Вторым стал Ильмир Хазетдинов (238,5), с которым накануне TagilCity.ru посчастливилось побеседовать. Спортсмен признался, что рад своей победе. Однако для него, в том числе, соревнования на этом не заканчиваются. В 15:00 стартует пробный прыжок в mix-team, командном зачете.

Третьим стал также олимпиец Алексей Ромашов (236), он также остался доволен своим результатом. Вот что рассказал призер TagilCity.ru о прошедшем старте, и о Чемпионате России в целом:

В целом, доволен. На что был готов, то и показал. Конечно, всегда хочется лучшего, но еще будут старты и буду стараться улучшать свои результаты. Погода хорошая, трамплин подготовлен хорошо, всем доволен. Если бы еще сам прыгал получше, было бы вообще шикарно. А так я доволен, спасибо! Поздравляю Мишу еще, он нам всем показал, как нужно прыгать.

Фотографии с сайта спортивной школы «Аист»

Городской портал TagilCity.ru поздравляет победителей! Кстати, наш тагильский «летающий лыжник» Вадим Шишкин занял 15-ую позицию, это самый высокий результат у тагильчан на сегодняшний день. Всего выступило 65 участников.