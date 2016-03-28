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Еще один уверенный шаг к медалям: тагильская «Уралочка-НТМК» разгромила омскую «Омичку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один уверенный шаг к медалям: тагильская «Уралочка-НТМК» разгромила омскую «Омичку»

28 марта 2016, 09:05СпортТимофей Данилов
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