Еще один уверенный шаг к медалям: тагильская «Уралочка-НТМК» разгромила омскую «Омичку»

Накануне «Уралочка» провела матч чемпионата России на омской площадке. Со счетом 3:0 наши волейболистки победили хозяйку – «Омичку». Сейчас «Уралочка-НТМК» занимает третье место в турнирной таблице.

В Омск волейболистки приехали не в оптимальном составе: из-за травмы в Свердловской области осталась нападающая Анна Климец. В стартовом составе ей на замену встала Маргарита Курило. Это дебютная игра спортсменки в этом сезоне, которую она провела от начала и до конца. Стоит отметить, что именно её удар стал решающим в матче.

Первые сеты «Уралочка» не давала «Омичке» перевести дух, активно штурмуя площадку хозяек. В стартовом отрезке на 25 очков гостей они смогли ответить только 12-ю. Во втором сыграли практически также – 25:14. Только в завершающем сете Николай Карполь дал немного передохнуть своей команде. За это время «Омичка» смогла выбиться в лидеры со счетом 12:5. Но в конце «Уралочки» все равно оказались сильнее.

8 апреля в Екатеринбурге пройдет решающий матч перед «Финалом Четырех». «Уралочка-НТМК» примет на домашней площадке саратовский «Протон». Победитель практически обеспечит себе место в финале, котором уже точно сыграют московское и казанское «Динамо».