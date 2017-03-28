Спортсмену стало плохо с сердцем на соревнованиях на горе Долгой в Нижнем Тагиле
28 марта 2017, 18:05СпортЕкатерина Малых
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Сегодня, 28 марта, во время соревнований на горе Долгой стало плохо с сердцем одному из участников. Он был оперативно доставлен в Отделение экстренной кардиологии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Его только что привезли, пока ещё обследуется рассказали в Отделение экстренной кардиологии.
В «Аисте» сообщили, что на ходе соревнований этот инцидент вероятней всего не отразится.
Потому как финишировать спортсмену удалось пояснили редакции TagilCity.ru в СДЮСШОР «Аист».
В больнице добавили, что спортсмен зашёл в здание самостоятельно и его угрозы жизни нет.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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