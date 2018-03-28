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Тагильчанка завоевала «серебро» в Чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка завоевала «серебро» в Чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

28 марта, 10:40Спорт
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