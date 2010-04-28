Наталья Рагозина не исключает, что на Олимпиаде в Лондоне будет выступать не за Россию

Дело в том, что Наталья что до сих пор не получила от Федерации бокса России предложение бороться в составе национальной команды за право стать участницей Олимпиады 2012 года в Лондоне. У Рагозиной есть предложение от других стран, но она хочет выступать за Россию. «Я никому пока ничего не обещала и никаких ответов не давала но, если нашей сборной окажусь не нужна, не исключаю, что выступлю на Играх за сборную другой страны»», - отметила спортсменка.