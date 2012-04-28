Футболисты и болельщики нижнетагильского ФК «Уралец» устроят субботник

Участники субботника уберут большую свалку из бытового и строительного мусора, которая образовалась вокруг стадиона. Напомним, на нем летом закончат укладывать искусственный газон. Футболисты и их верные болельщики планируют своими силами собрать мусор в мешки и вывезти их на свалку. Все желающие поучаствовать в спортивном субботнике могут подходить на стадион «Высокогорец» в пятницу 4 мая к 18 часам.