Футболисты и болельщики нижнетагильского ФК «Уралец» устроят субботник
28 апреля 2012, 15:40Спорт
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Они приберут территорию стадиона «Высокогорец» на Вые, где, возможно, будет базироваться команда в новом футбольном сезоне, с осени, рассказывают в пресс-службе «Уральца».
Участники субботника уберут большую свалку из бытового и строительного мусора, которая образовалась вокруг стадиона. Напомним, на нем летом закончат укладывать искусственный газон. Футболисты и их верные болельщики планируют своими силами собрать мусор в мешки и вывезти их на свалку. Все желающие поучаствовать в спортивном субботнике могут подходить на стадион «Высокогорец» в пятницу 4 мая к 18 часам.
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