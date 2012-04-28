В майские праздники в Нижнем Тагиле пройдет четыре спортивные эстафеты

Первой, 3 мая, пройдет легкоатлетическая эстафета Ленинского района. Спортсмены пробегутся по маршруту, проходящему через набережную Тагильского пруда. Далее 4 мая состоятся сразу 2 эстафеты – Дзержинского и Тагилстроевского районов. Соберутся бегуны у ДК НТМК на Тагилстрое и на площади Славы на Вагонке.

И заключительной станет городская эстафета 9 мая. Интересно, что это спортивное соревнование пройдет в Нижнем Тагиле в 63-ий раз, эстафета в Ленинском районе – в 25-ый, в Дзержинском - в 48-ой, а в Тагилстроевском – всего в 12-ый.