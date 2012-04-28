В майские праздники в Нижнем Тагиле пройдет четыре спортивные эстафеты
28 апреля 2012, 13:45Спорт
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Общегородская эстафета на призы «Тагильского рабочего» и три в каждом из районов – 4 эстафеты придутся в Нижнем Тагиле на одну неделю. Конечно, все они будут посвящены Дню победы.
Первой, 3 мая, пройдет легкоатлетическая эстафета Ленинского района. Спортсмены пробегутся по маршруту, проходящему через набережную Тагильского пруда. Далее 4 мая состоятся сразу 2 эстафеты – Дзержинского и Тагилстроевского районов. Соберутся бегуны у ДК НТМК на Тагилстрое и на площади Славы на Вагонке.
И заключительной станет городская эстафета 9 мая. Интересно, что это спортивное соревнование пройдет в Нижнем Тагиле в 63-ий раз, эстафета в Ленинском районе – в 25-ый, в Дзержинском - в 48-ой, а в Тагилстроевском – всего в 12-ый.
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