Тагильчанки взяли две бронзы на Первенстве России по боксу
28 апреля 2016, 14:45СпортТимофей Данилов
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В Тульской области завершились Всероссийские соревнования по боксу среди девушек 15-16 лет. Честь Нижнего Тагила на ринге отстаивали воспитанницы «Спутника».
Сюжеты: Нижний Тагил
Награды разыграли между собой 130 спортсменок со всей страны. От Свердловской области выступали 6 человек.
В сборную вошли и две воспитанницы тагильского «Спутника» Александра Гаврилеева, в весовой категории до 75 кг, и Валерия Репьева, выступающая в весе более 80 кг. Девчонки впервые выступали в спортивных соревнованиях подобного уровня.
Дебют стал для тагильчанок вполне успешным. Девушки заработали в копилку сборной области две бронзовые медали.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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