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Тагильчанки взяли две бронзы на Первенстве России по боксу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанки взяли две бронзы на Первенстве России по боксу

28 апреля 2016, 14:45СпортТимофей Данилов
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