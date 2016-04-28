Тагильчанки взяли две бронзы на Первенстве России по боксу

Награды разыграли между собой 130 спортсменок со всей страны. От Свердловской области выступали 6 человек.

В сборную вошли и две воспитанницы тагильского «Спутника» Александра Гаврилеева, в весовой категории до 75 кг, и Валерия Репьева, выступающая в весе более 80 кг. Девчонки впервые выступали в спортивных соревнованиях подобного уровня.

Дебют стал для тагильчанок вполне успешным. Девушки заработали в копилку сборной области две бронзовые медали.