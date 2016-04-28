В Екатеринбурге собираются установить часы, которые будут отчитывать время до начала чемпионата мира по футболу
28 апреля 2016, 09:50СпортТимофей Данилов
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Мэрия города выбрала три места для установки таймера. Свои идеи могут предложить и жители.
Сюжеты: Екатеринбург
Часы планируется возвести за 500 дней до старта главных соревнований по футболу. Это время выпадает на январь 2017 года. Главное требование – таймер должен находиться в пешей доступности под постоянным оком камер наблюдения.
Чиновники предлагают три возможных места для установки: исторический сквер, ЦПКиО им. Маяковского около будущей фан-зоны или площадь УрФУ на Ленина. Часы будут отчитывать дни до старта мундиаля. Кроме того, принимаются предложения горожан.
Кстати, в прошлом году в Нижнем Тагиле уже стоял подобный таймер. Он располагался на театральной площади и считал минуты до начала выставки RAE-2015.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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