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В Екатеринбурге собираются установить часы, которые будут отчитывать время до начала чемпионата мира по футболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге собираются установить часы, которые будут отчитывать время до начала чемпионата мира по футболу

28 апреля 2016, 09:50СпортТимофей Данилов
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