В Екатеринбурге собираются установить часы, которые будут отчитывать время до начала чемпионата мира по футболу

Часы планируется возвести за 500 дней до старта главных соревнований по футболу. Это время выпадает на январь 2017 года. Главное требование – таймер должен находиться в пешей доступности под постоянным оком камер наблюдения.

Чиновники предлагают три возможных места для установки: исторический сквер, ЦПКиО им. Маяковского около будущей фан-зоны или площадь УрФУ на Ленина. Часы будут отчитывать дни до старта мундиаля. Кроме того, принимаются предложения горожан.

Кстати, в прошлом году в Нижнем Тагиле уже стоял подобный таймер. Он располагался на театральной площади и считал минуты до начала выставки RAE-2015.