В Нижнем Тагиле взрослые и дети пробежали за Победу (ФОТО)

На старт вышли 24 команды школ, колледжей и предприятий Ленинского района. Спортивному настрою и хорошему настроению способствовала теплая солнечная погода. Участникам кросса предстояло выяснить, кто самый быстрый и сильный на дистанциях в 300 и 500 метров.

От каждой команды за кубок района боролись 5 юношей и 5 девушек. Все показали прекрасную спортивную подготовку и волю к победе.

Группы поддержки активно болели за своих атлетов, что, безусловно, придавало им правильный спортивный настрой и уверенность в собственных силах.

ФОТО: пресс-служба администрации города

Среди школьников лучшей стала команда гимназии №18. Ученики 10-й школы взяли серебро. На третью ступень пьедестала вступили учащиеся школы №44.

Чемпионами в своей группе стали бегуны из торгово-экономического колледжа. 2 место заняли будущие медики, бронза – у студентов демидовского колледжа.

Работники НТИИМ заняли первое место среди предприятий и учреждений района, следом идут представители управления соцполитики Нижнего Тагила. 3-е место – за командой «Тагилэнергосети».

Команды-чемпионы награждены кубками Ленинского района, а призеры кросса получили грамоты.