Шахматный турнир памяти мастера ФИДЕ Струпинского прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 апреля 2017, 10:35Спорт
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В Нижнем Тагиле прошел шахматный турнир - IX Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все пришедшие на турнир почтили минутой молчания память мастера, среди гостей были депутаты городской думы и жители города. В тесном кругу послушали любимые произведения Струпинского.
Участие в мемориале приняли 72 шахматиста из 10 городов. По итогам турнира в тройку лидеров тагильчане не смогли попасть. Но абсолютно все участники получили грамоты и памятные призы.
По мнению участников мероприятия, такие турниры имеют большую ценность – они помогают сохранить память о достойном человеке.
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Фото: МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»
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