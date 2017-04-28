Шахматный турнир памяти мастера ФИДЕ Струпинского прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Все пришедшие на турнир почтили минутой молчания память мастера, среди гостей были депутаты городской думы и жители города. В тесном кругу послушали любимые произведения Струпинского.

Участие в мемориале приняли 72 шахматиста из 10 городов. По итогам турнира в тройку лидеров тагильчане не смогли попасть. Но абсолютно все участники получили грамоты и памятные призы.

По мнению участников мероприятия, такие турниры имеют большую ценность – они помогают сохранить память о достойном человеке.

Фото: МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»