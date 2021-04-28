Ярославский «Локомотив» планирует сохранить костяк команды из своих воспитанников

Ярославский «Локомотив» планирует сохранить костяк команды из своих воспитанников
Ярославский «Локомотив» планирует сохранить костяк команды из своих воспитанников
Сегодня, 12:44СпортФото: pxhere.com
«Локомотив» (Ярославль) подписал новые двухлетние соглашения с защитниками Рушаном Рафиковым, Никитой Черепановым и Максимом Осиповым, а также форвардом Артемом Ильенко

На один год продлил контракт нападающий Денис Алексеев, сообщает «Советский спорт».

Все хоккеисты являются воспитанниками ярославского хоккея.

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