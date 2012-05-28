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Тренер тагильчанки Ирины Потеевой: «К Чемпионату мира мы готовились, как рабы» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тренер тагильчанки Ирины Потеевой: «К Чемпионату мира мы готовились, как рабы» (ФОТО)

28 мая 2012, 17:12СпортВалерия Лошкарева
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