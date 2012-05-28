Тренер тагильчанки Ирины Потеевой: «К Чемпионату мира мы готовились, как рабы» (ФОТО)

Ирина рассказывает, что в ее весе на Чемпионате было 30 участниц. За бронзовую медаль она боролась с ведущими спортсменками мира: среди ее соперниц были чемпионы Азии и мира. При этом, несмотря на тяжелые изнурительные соревнования, она с интересом говорит о будущих боях. Например, она очень бы хотела сразиться на ринге с недавней чемпионкой мира в ее весе Марией Бодулиной. Эмоциями от чемпионата делился и тренер Ирины Александр Малышев.

Бои были тяжелыми, а тренировки еще более изнурительными. Ирина тренировалась два раза в день. Готовились к этому чемпионату мы 4 года подряд, работали как рабы. Недавняя травма Ирины, перелом руки, давала знать о себе болями. Да и как тут не заболит? Не было времени, чтобы рана зажила окончательно, сняли штыри и через короткое время продолжили тренировки рассказывает Александр Сергеевич.

Тренер заметил, что за много лет совместной работы относится к Ирине как к дочке. «У нее очень интересный характер. Она расслабляется, когда все хорошо, но потом готова быстро собраться в кулак, если дела идут неважно», - отмечает Александр Малышев. Ирина же рассказала, что на соревнованиях, проходящих в Китае, не так много было болельщиков из России. «Приезжали делегации их России, и за их поддержку им большое спасибо», - рассказывает спортсменка.

Александр Сергеевич много говорил и о других воспитанниках спортивной школы «Спутник». О Максиме Газизове, который является членом сборной России по боксу и 1 мая в составе команды занял второе место в финале командного Кубка мира по боксу. О Никите Кузнецове, ставшим победителем Первенства России среди юниоров 26 мая в весе до 52 килограмм.

И, наконец, о молодой спортсменке Кристине Нафасовой, ставшей бронзовым призером на Первенстве России среди девушек. Именно на этих соревнованиях Кристина защитила звание кандидата в мастера спорта. Интересно, что занимается боксом 16-летняя спортсменка сравнительно недолго – всего 2 года.

Мои занятия боксом начались «на спор». Сначала моя подруга достигала хороших результатов, а потом все началось складываться и у меня. Я планирую продолжать тренировки и поняла, что это мое. К Ирине Потеевой всегда обращаюсь за советом. Она никогда мне не отказывает, ведь Ирина – очень хороший человек. Все, что она делает – она делает до конца делится Кристина Нафасова.

Ближайшие планы у Ирины Потеевой сейчас – это хорошенько отдохнуть. Тренер рассказывает, что до подготовки к Олимпиаде еще больше года, и за это время можно было бы даже родить ребенка. Сама Ирина только улыбается и планы на ближайшую беременность не подтверждает.